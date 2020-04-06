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فن

هتوحشني يا صديقي.. يسرا تنعى منصور الجمال زوج ليلى علوى السابق

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:23 م
يسرا
يسرا
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مصطفى كرم
نعت الفنانة يسرا  رجل الأعمال منصور الجمال الذي وافته المنية مساء اليوم. 

ونشرت يسرا صورة لرجل الأعمال منصور الجمال وعلقت عليها قائله "البقاء لله" ‫إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته. و إنا لله وإن إليه راجعون".

يذكر أن منصور الجمال تزوج من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

تخرج رجل الأعمال منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.
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