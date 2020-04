هتوحشني يا صديقي.. يسرا تنعى منصور الجمال زوج ليلى علوى السابق

View this post on Instagram

‫إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته. و إنا لله وإن إليه راجعون.‬ ‏‫⁦‪#Youssra‬⁩ ⁧‫#يسرا‬⁩ ‬