استمرار مكافحة كورونا في العالم.. وخسائر فادحة لأردوغان في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ركزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على أهم الموضوعات في الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما أشارت إلى أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث أعلنت حكومة الإمارات عن تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، تعود لعدد من الجنسيات المختلفة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الدولة إلى 2076.





ومن مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المواطنين والقطاعات المتضررة.





كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.





ومن الجزائر، كشف مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بين الأطفال، لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.





وفي المغرب، أعلنت الحكومية المغربية، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتبارًا من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة بالعمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.





ومن السعودية، شددت دول المنطقة من إجراءاتها لمكافحة وباء كورونا، حيث فرضت السعودية حظر تجول 24 ساعة يسري فورًا حتى إشعار آخر في عدد من المدن تشمل جدة والطائف والقطيف والخبر.





وحول الاوضاع في ليبيا، أكد مصدر عسكري ليبي أن التدخل التركي في ليبيا تحول إلى غزو مباشر عبر استخدام الطائرات المسيرة لقصف شحنات الوقود والدواء والمؤونة المتوجهة لمدن وقرى المنطقة الغربية، وتوسيع دائرة العدوان إلى مناطق عدة، في ظل انشغال العالم بأزمة انتشار فيروس «كورونا».





وفي الصين، أعلنت الصين اليوم الثلاثاء لأول مرة عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا.





كما توفى 1150 شخصًا من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، بدت بارقة أمل في الأفق في أوروبا بتجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد مع تراجع أعداد الوفيات والإصابات في معظم الدول، فيما أعلنت النرويج أن الوباء بات تحت السيطرة على أراضيها، وأعلنت النمسا أن النشاط التجاري سيعود تدريجيًا اعتبارًا من 14 إبريل الجاري، على أن تعود الحركة بالكامل بداية الشهر المقبل.





وفي اليابان، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي،أن حكومته تستعد لإعلان حالة الطوارئ اعتبارًا من الثلاثاء، في ستة أقاليم في البلاد ارتفعت فيها نسبة الإصابات بكوفيد-19، وبينها طوكيو وأوساكا. وأعلن آبي في الوقت نفسه خطة ضخمة لدعم الاقتصاد بقيمة 108000 مليار ين (988 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الوباء على ثالث قوة اقتصادية في العالم.





ومن صحيفة الاتحاد، عاودت الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا في فرنسا خلال يوم واحد الارتفاع وسجلت فرنسا وفاة 833 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وفي الكويت،قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر باعتبارها أيام راحة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحفي إنه بناء على قرار السلطات الصحية قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا يوميا اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.