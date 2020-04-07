رد سعودي قوي على رئيس وزراء قطر السابق: خليك في البيت وفي حالك

تعرض رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، إلى رد فعل قوي من قبل أمير سعودي بسبب تغريدة نشرها، ألمح في محتواها إلى وجود نقص في بعض المواد الغذائية بأسواق السعودية.





ورد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، بالقول: "ليس عندنا بحمد الله نقص في أي مواد غذائية.. أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ما ورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع".





وأضاف الأمير السعودي: "يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في البيت وفحالك"، على حد تعبيره.





وكتب ابن جاسم عبر صفحته بموقع "تويتر": "إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اأننا لا نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه".



