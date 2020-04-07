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حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة لـ 3 مايو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى رئيس محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية لجلسة 3 مايو المقبل إداريا. 
 

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.  


ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، عماد عمر محمود عمر، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا ذخائر مما يستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
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