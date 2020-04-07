الرئيس السيسي: نتخذ إجراءات عديدة لدعم القطاع الخاص لمواجهة أزمة كورونا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تتخذ إجراءات كثيرة لدعم القطاع الخاص والتخفيف عنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا .





وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء،:" إحنا 100 مليون مصري لو اديت لكل إنسان منه ألف جنيه راحت الـ 100 مليار جنيه، وهناك من يحاول التشكيك في الدولة المصرية ".





وتابع الرئيس السيسي:" عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدار الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، و كل وعد بنوعده هنفذه بيكم".





وأكمل الرئيس السيسي:" هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".





وطمآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال السيسي :"إنني نزلت في وقت الحظر وتحركت بحرية ورأيت الناس في الشارع، أرى ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط كمامات".



