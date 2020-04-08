بحث تشغيل الوحدة المحلية لمصنع تدوير القمامة بالمحلة في الغربية

اجتمع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية مع كل من اللواء مهندس حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بصفته المسئول عن متابعة تشغيل المصنع، ووليد الحلواني مسئول التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بطنطا ونائب رئيس مجلس ومدينه طنطا، بحضور الدكتور محمد ابراهيم الحضري استشاري المحافظه للأعمال الميكانيكية.





وقال نائب محافظ الغربية، ان الاجتماع ناقش تشغيل مصنـع المخلفـات الصلبـة بمدينة المحلـة الكبـرى بمعرفه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى وكذلك القواعد القانونية والمالية للتشغيل بعد فسخ العقد مع الشركة المسئولة عن التشغيل نتيجه سوء الأداء وتراكم المخلفات بشكل كبير .





يذكر أن المخلفات الصلبة التي تخرج من قرى وأحياء مدينة ومركز المحله الكبرى تتجاوز الـ 800 طن يوميا وخاصة في ظل تواجد العائلات في البيوت أثناء فترات الحظر.





أوضح نائب محافظ الغربية ، أنه تمت مناقشة جدول زمني لأعمال رفع كفاءة المصنع والاستعانة بشركات متخصصة بأعمال الصيانة وقطع الغيار وذلك خلال 10 أيام على اقصى تقدير، وتذليل العقبات أمام شركة الانتاج الحربي للبدء في إنشاء مصنع جديد بطاقة استيعابية 350 طناً يوميا وذلك لسد العجز في استيعاب الكمية الواردة يوميا.



