بدون مكياج.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة من لندن

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صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام،

شكرًا كتير لكل يللي انضموا للايڤ اليوم، أنا عنجد كتير انبسطت معكم وهونتوا علي به الظروف الصعبة يللي كلنا عم بنمر فيها. بتمنى إني كون قدرت أعطيكن طاقة إيجابية أو قدم لكن شي مفيد بأي طريقة. ❤️❤️❤ ناطرة اقتراحاتكم للايڤ الجاي!



وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وجذابة داخل لندن، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :