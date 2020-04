بدون مكياج.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة من لندن

View this post on Instagram

شكرًا كتير لكل يللي انضموا للايڤ اليوم، أنا عنجد كتير انبسطت معكن وهونتوا علي بهالظروف الصعبة يللي كلنا عم بنمر فيها. بتمنى إني كون قدرت أعطيكن طاقة إيجابية أو قدملكن شي مفيد بأي طريقة. ❤️❤️❤ ناطرة اقتراحاتكن للايڤ الجاي! Love to everyone! #StaySafe