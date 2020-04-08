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مرأة

بدون مكياج.. ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة من لندن

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:05 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة وجذابة داخل لندن، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : شكرًا كتير لكل يللي انضموا للايڤ اليوم، أنا عنجد كتير انبسطت معكم وهونتوا علي به الظروف الصعبة يللي كلنا عم بنمر فيها. بتمنى إني كون قدرت أعطيكن طاقة إيجابية أو قدم لكن شي مفيد بأي طريقة. ❤️❤️❤ ناطرة اقتراحاتكم للايڤ الجاي!

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وظهرت ريا أبي راشد بلوزة من الحرير  باللون الأسود و بأكمام طويلة، ومنقوش بالورود بألوان مختلفة، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها

فيما تركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما أضاف لمسة ناعمة وبسيطة على إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج او ارتداء الاكسسوارات، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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