بيل جيتس.. أفضل الرجال

وأنا أكتب هذه الكلمات أقبع في ولاية أوهايو تحت الحظر وأوامر البقاء في المنزل في أقصى بقاع الأرض ومعي أكثر من ربع سكان العالم وذلك بأوامر من أحد جنود خالق الكون الجنرال "كوفيد الـ19" .. إذن لست وحيدا في عزلتك حبيس المنزل في هذه الفترة ملايين الاشخاص يحاولون التكيف مع الظروف الجديدة وليس أمامنا سوى التكنولوجيا وعالم الحاسوبات والتقنيات والبرمجيات وذات مومنت ونحن غارقون جميعا في بحار السوشيال ميديا هربا من السوشيال ديستانس علينا جميعا لا بدَّ من التطرُّق إلى أهم رجل في هذا العالم الرقمي وهو الرجل العالمي الأول في عالم التكنولوجيا مؤسس شركة مايكروسوفت التي تعمل في مجال البرمجيات وتطويرها وتحديثها.. بيل غيتس عند الحديث عن القلعة العالمية في مجال التكنولوجيا والمعلومات لا بدَّ من معرفة الأرباح الضخمة التي تصل إلى حسابه جراء ذلك العمل الحثيث، إذ تبلغ ثروته ما يُقارب الـ87 مليار دولار أمريكي وقد استطاع الحصول على لقب ملياردير عند بلوغه الواحد والثلاثين من عمره، ولكن لم يكن ذلك سوى جهده إذ إنَّه كان ينتمي لعائلة متوسطة الحال يعمل والده فيها محاميًّا وتعمل والدته مدرّسة، ومع حصول بيل على تلك الثروة الضخمة إلا أنه يمتلك مزاجًا قد يعده البعض غريبًا ولكن كانت تلك قناعه وزوجته في أن لا يورّثوا أولادهم من ثروتهم الضخمة أيّ شيء، وذلك لإيمانهم بأنَّ الشخص هو صانعٌ لنفسه فقط ولا يجب عليه الاعتماد على أيٍّ كان .. وما دفعني لكتابة هذه السطور عن بيل جيتس هو مسيرته الطيبة في مجال الخدمة المجتمعية وتبرعاته السخية جدا لصالح الفقراء وعلاجهم وتنمية البلدان الفقيرة في أفريقيا وفي آسيا .. تابعت حوار تلفيزيوني مع بيل جيتس في برنامج "ديلي شو" لمقدمه تريفور نوح ولم يكن مفاجئًا لي ما أعلنه من مبادرة تعمل عليها مؤسسته للحصول على لقاح ضد الفيروسات التاجية .. تضم 7 مراكز أبحاث مختلفة وفي ولايات مختلفة تٌنفق عليها جميعا .. ويسعى بيل جيتس إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج سبعة لقاحات جديدة واعدة لفيروس كوفيد-19، ويحتاج ذلك إلى مليارات الدولارات .. وأكد بيل جيتس لتريفور نوح مٌقدم برنامج ذا ديلي شو الأمريكي خلال حلقة يوم الخميس 2 أبريل الجاري أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.. وقال كمان أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة هذا النوع من الامراض ولذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.. واختار جيتس أفضل سبعة مشاريع واعدة لتطوير لقاحات فعالة وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها وسيبدأ جيتس تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات، لأن الانتظار يمثل إهدارًا للوقت. ويرى جيتس أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهرًا، يعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة... تذكرت وأنا أتُابع حوار بيل جيتس وهو يتحدث بمنتهى البساطة عن المليارات التي أنفقها وسيٌنفقها على أعمال الخير وعلى أيجاد علاجات لأمراض تٌهدد البشرية كلها وليس الفقراء فقط منها .. تذكرت الجدل الدائر في مصر المحروسة حول تقاعس الأثرياء وكبار رجال الأعمال عن المساهمة مع الدولة المصرية في توفير الحماية اللازمة للفقراء والعمالة غير المنُتظمة الذي تضرروا بكل تأكيد من الوباء وتأثيراته السلبية على الاقتصاد .. وهو ما جعلني أردد بدون تردد .. بيل جيتس رضي الله عنه .... نعم رضي الله عنه لما فيه من صلاح ولما يقوم به من أعمال خير لا حصر لها ويبذل في ذلك مليارات الدولارات ..







