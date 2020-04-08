عمدة لندن: بريطانيا على بعد أسبوع ونصف من ذروة انتشار كورونا

قال عمدة العاصمة البريطانية لندن إن بريطانيا قد تكون على بعد أسبوع ونصف الأسبوع من ذروة انتشار فيروس كورونا.





وأعلن وزير الدولة للشئون الصحية البريطاني، مات هانكوك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة صحية مستقرة ومعنوياته جيدة، وذلك بعد نقله قبل يومين إلى العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









واستحوذ تدهور حالة رئيس الوزراء البريطاني الصحية على تغطية الصحف البريطانية والعالمية، هذا فضلا عن قادة العالم من ضمنهم الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين واللذان تمنيا الشفاء العاجل لجونسون.





وبينما يفترش جونسون سريرا بالرعاية المركزة ، يقود وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، البلاد.





لكن وبحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن هناك مخاوف من فراغ السلطة في الحكومة لأن وزير الخارجية دومينيك راب، قد لا يملك السلطة لاتخاذ قرارات رئيسية في غيابه.