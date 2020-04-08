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رياضة

قائد ليفربول السابق: صلاح أفضل الهدافين رغم أنه في أقل مواسمه تألقا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:21 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بقائد فريق الريدز السابق جيمي كاراجر التي وضعها مؤخرًا.

وأكد كاراجر، في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس"، أنه اختار محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للموسم الحالي، على الرغم من أن هذا الموسم هو أقل موسم له مع فريق ليفربول.

وقال قائد ليفربول السابق: "يبقى محمد صلاح من أفضل الهدافين هذا الموسم الذين يلعبون في مركز المهاجم الصريح".

وأضاف: "لا أرى لاعبا آخر في الدوري يلعب في مركز الجناح يفعل ما يفعله صلاح".

وشارك المحترف الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في 40 مباراة هذا الموسم، ونجح في أن يسجل 20 هدفا مع الريدز.
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