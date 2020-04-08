زحام شديد بسوق المعتمدية في أول أيام الحجر الصحي.. فيديو

شهد سوق المعتمدية بالجيزة، زحاما كبيرا اليوم الأربعاء، وعدم اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والقفازات الطبية رغم فرص الحظر الكلي علي هذه المنطقة بسبب تواجد حالات مصابة بفيروس كورونا.





وكانت أعلنت محافظة الجيزة، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة 14 يوما حفاظا عليهم وذويهم.

وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.