الحكومة تعلن تعديلات في مواعيد المواصلات العامة بدءا من الغد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العامة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم.









وأكد أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 لأن معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.









وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.









وأشار سعد إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150.









وأوضح أن الجميع عليه الالتزام بالجلوس فى البيت، وجميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لاغلاق المحلات والكافيهات.









ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.



