ماني يصدم محمد صلاح ويختار أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم





وفي تصريحات نقلها موقع Talk sports، قال ماني:" أفضل لاعب هذا الموسم هو جوردان هندرسون، إنه قائد عظيم ولاعب كبير على المستوى الهجومي أو الدفاعي، لقد ساعدنا كثيرًا هذا الموسم.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم تأجيله لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.





ويعد محمد صلاح أكثر اللاعبين في ليفربول تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا في جميع المسابقات.

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن أفضل لاعب في فريقه هذا الموسم، وذلك من وجهة نظره.