التعليم : غرف العمليات تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي .. ولا شكاوى حتى الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيًا الآن على منصة الامتحان assessment بشكل تجريبي داخل المحافظات، لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الأسئلة حتى الآن .





وزير التعليم: سنشرح نظام امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي قبلها بـ 10 أيام

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من المنازل.. اليوم





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لدينا امكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدّم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان؟، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان.





وكان قد بدأ منذ قليل طلاب أولى ثانوي في أداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة الاجنبية الثانية على منصة الامتحان الإلكترونية داخل 6 محافظات على مستوى الجمهورية.

فوفقا لجدول الفترات الزمنية للدخول على منصة الامتحان ، يتواجد حاليا على منصة الامتحان طلاب محافظات :





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر









وقالت وزارة التربية والتعليم إنها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان، بهدف تقليل الأحمال على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان الإلكتروني التجريبي على طلاب أولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.





وأوضحت أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل، مؤكدة أنها تجريبية وبدون درجات، وهدفها تدريب طلاب أولى ثانوي على الامتحانات الإلكترونية، واختبار قوة الشبكات ورصد أي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.





وأصدرت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميًا اعلنت خلاله ، أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي الى موقع منصة الامتحان الإلكترونية، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من امتحان الصف الاول الثانوي التجريبي.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب ادوا الامتحان من خلال أجهزة التابلت، وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، وذلك للتدريب استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد نجح 580 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، مؤكدةً أن هذا يؤكد أن هناك تحديا واضحا للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح لتحريض الطلاب على مقاطعة الامتحان .