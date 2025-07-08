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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري - جزائري في مجال المرافق والخدمات العامة| تفاصيل

لقاء وفد العامة للمرافق مع نظيره الجزائري
لقاء وفد العامة للمرافق مع نظيره الجزائري
الديب أبوعلي

زار وفد من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، الجزائر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العمالية مع الأشقاء هناك.

وبحسب بيان صادر عن النقابة العامة للمرافق، فقد زار الوفد المصري، مؤسسة الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية بالجزائر، ومجمع سونلغاز.

وعقد وفد المرافق العامة، عدداً من اللقاءات مع ممثلي الاتحادية الوطنية والتنظيمات النقابية، بهدف تفعيل التعاون النقابي العمالي بين البلدين.

ويأتي ذلك في ضوء تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى في القضايا العمالية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة، خاصة في مجال التدريب المهني.

وعقد رئيس المرافق العامة اجتماعاً مع مراد عاجل المدير العام لمجمع سونلغاز، ومحمد عبد الفتاح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، بحضور قيادات سونلغاز ووفد النقابة العامة للمرافق.

وخلال اللقاء أعرب فؤاد عن اهتمام النقابة العامة للمرافق، بتعزيز التعاون مع سونلغاز، عبر الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، لاسيما في مجال الخدمات الاجتماعية، مشيدا بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، والتي اطلع عليها خلال زيارة الوفد لعدد من المؤسسات التابعة للمجمع.

وأكد رئيس المرافق العامة، ضرورة تعميق العلاقات الثنائية والإقليمية بشكل عام، لتنسيق المواقف تجاه القضايا العمالية، لدعم التضامن العمالي الدولي في ضوء المتغيرات التي تؤثر على سوق العمل، لافتاً إلى مجالات التشريعات العمالية، التفاوض الجماعي، والصحة والسلامة المهنية، والتدريب وبناء القدرات، و تعزيز الحوار الاجتماعي.

ومن جانبه رحب عجال بالوفد المصرى، مؤكدا أن ملف تعزيز التعاون مع الدول العربية، يعتبر من أولويات سونلغاز، مشيراً إلى التجربة المتميزة لسونلغاز في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة لعمال المجمع.

وشدد المسؤول الأول على سونلغاز على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتنسيق لتفعيل هذا التعاون وتجسيده على أرض الواقع من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية الجزائرية، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق المصرية، والذي من من شأنه توسيع مجال التعاون والتبادل بين الطرفين في العديد من المجالات.

وأتفق الجانبان على تسريع وتيرة تحضير بروتوكول التعاون والتفاهم الذي من شانه تأطير مجالات التعاون، وصياغة ورقة الطريق التي سيتم العمل وفقها في هذا الصدد.

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