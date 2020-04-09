وزير التعليم: سنشرح نظام امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي قبلها بـ 10 أيام

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات عدد من أولياء الأمور بشأن امتحانات نهاية العام المقرر عقدها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نهاية الشهر الجاري.





وتساءل أحد أولياء الأمور، "إذا تعطل التابلت أو تعطلت شبكة الإنترنت لأي سبب، ولم يستطع الطالب تأدية الامتحان، ما الإجراء الذي يجب أن يقوم به الطالب أو ولي الأمر في هذه الحالة لحفظ حق الطالب، خاصةً أن هذه الامتحانات ستتم تأديتها في المنازل ولا مجال لعمل محاضر إثبات حالة".





ورد وزير التربية والتعليم، موضحا أنه سوف نعلن كل هذه التفاصيل قبل امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي بـ 10 أيام.





وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تغير المواعيد المعلنة.





وقال وزير التربية والتعليم، "لم ولن نقرر استبدال الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بـ مشروعات بحثية مثلما يروج البعض".





وأوضح أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني "بالصفين الأول والثاني الثانوي" سوف يدخل "دور ثانٍ" في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.





واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني "مايو 2020" الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



