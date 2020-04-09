بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور

تعد سيارة بي إن دبليو M5 2020 هي إحدى الطرازات الرياضية الفاخرة ذات الأداء الجبار من إنتاج الشركة البافارية هي حلم العديد من السائقين، لكن كما يقال "اللي يشوف بلوة غيره.. تهون عليه بلوته ".





انتشرت مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها سيارة بي إم دبليو الثمينة M5 وقد تحولت إلى "علبة سردين" فقط بعد وقت قصير جدًا من شرائها، فلم تمض إلا دقائق معدودة منذ استلام صاحبها لسيارته الجديدة من الوكيل حتى تحطمت بالكامل في حادث سير.