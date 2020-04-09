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سيارات

بعد دقائق من شرائها.. سيارة بي إم دبليو M5 تتحول إلى علبة سردين في حادث أليم.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:01 م
بي إن دبليو m5
بي إن دبليو m5
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عزة عاطف

تعد سيارة بي إن دبليو M5 2020 هي إحدى الطرازات الرياضية الفاخرة ذات الأداء الجبار من إنتاج الشركة البافارية هي حلم العديد من السائقين، لكن كما يقال "اللي يشوف بلوة غيره.. تهون عليه بلوته".


انتشرت مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها سيارة بي إم دبليو الثمينة M5 وقد تحولت إلى "علبة سردين" فقط بعد وقت قصير جدًا من شرائها، فلم تمض إلا دقائق معدودة منذ استلام صاحبها لسيارته الجديدة من الوكيل حتى تحطمت بالكامل في حادث سير.

بعد دقائق من شرائها..

أخذ المالك سيارته الرياضية الجديدة وانطلق يعدو بها في الشارع في تجربة لأول مرة، لكن للأسف قد كانت الأخيرة أيضًا، فقد وقع الحادث الأليم بعدما لمست سيارته M5 الجديدة سيارة كروس أوفر على أحد شوارع مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

بعد دقائق من شرائها..

فقد مالك البي إم دبليو M5 السيطرة على سيارته مما دفعه للاصطدام بـ عمود نور كهربائي على جانب الطريق، ليخلف الحادث أضرارًا كبيرة على السيارة رغم عدم وقوع أية إصابات بشرية.


بعد دقائق من شرائها..
تتميز بي إم دبليو M5 2020 بمحرك V8 سعة 4.4 لتر مع توين تيربو بقوة 592 حصان (600 حصان أوروبي PS) و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية، إذ تبلغ سرعتها القصوى 305 كم/س.
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