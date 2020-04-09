"المصرية اللبنانية" تطلق مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة الوباء

أعلن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الخميس، إطلاق مبادرة للتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر"، وذلك للشركات الأعضاء بالجمعية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقدته الجمعية بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة كل أعضاء مجلس الإدارة.





وصرح المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، بأن المبادرة تأتي في إطار دور منظمات الأعمال في دعم الدولة والشعب المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة.





وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن الجميع يعمل على نجاح المبادرة، انطلاقًا من الحس الوطني والإنساني والإيمان بفكر المسئولية المجتمعية.





ووجهت الجمعية خطابات لكل الشركات الأعضاء لتلقي مساهماتهم لحساب صندوق تحيا مصر.





ومن جانبه أشار الدكتور نجاد شعراوي، أمين صندوق الجمعية، إلى أنه يجري الترتيب حاليًا مع مسؤولي صندوق تحيا مصر لتسليم التبرعات التي يتم تحصيلها بشيكات بنكية باسم صندوق تحيا مصر - مواجهة الكوارث والأزمات.