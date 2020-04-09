وسط جائحة كورونا .. روسيا تسخر من اتهامات أمريكية بالتأثير على سباق البيت الأبيض

رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مزاعم بأن روسيا تدير مركزا في دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا لاستهداف الناخبين الأمريكيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





نشرت شبكة سي إن إن الامريكية، في 12 مارس، تحقيقا صحفيا اتهمت خلاله منظمات مرتبطة بروسيا تعمل في غانا بالتخطيط للتاثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر مراكز تديرها في غانا ونيجيريا





وفي اليوم التالي، دعا خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين، في رسالة بشأن الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد العقوبات على روسيا.





وفي تحقيق آخر لـ CNN ادعي تدخل روسيا المزعوم في العملية الانتخابية الأمريكية المقبلة





وقالت زاخروفا: كما ترون، فقد انتهينا من ذلك كله في الوقت الحالي، والآن يقولون عن بعض الهياكل الروسية التي يُزعم أنها تستخدم منظمات غير حكومية في جمهورية غانا مسجلة في دولة أجنبية - لتوظيف متصيدون غامضين لزرع الخلاف بين الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.





وأضافت مديرة قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أنه لم يكن أول "تقرير زائف" حول هذا الموضوع ، بل كان من أكثر التقارير جاذبية.





ووصفت المتحدثة التقارير الامريكية المنشورة بأنها "خدع استفزازية" لها غرضها ويتم تمويلها بسخاء من قبل أولئك الذين يطلبونها.