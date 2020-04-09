AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسط جائحة كورونا .. روسيا تسخر من اتهامات أمريكية بالتأثير على سباق البيت الأبيض

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:06 م
زاخروفا
زاخروفا
Advertisements
على صالح
رفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مزاعم بأن روسيا تدير مركزا في دولة غانا الواقعة في غرب إفريقيا لاستهداف الناخبين الأمريكيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

نشرت شبكة سي إن إن الامريكية، في 12 مارس، تحقيقا صحفيا اتهمت خلاله منظمات مرتبطة بروسيا تعمل في غانا بالتخطيط للتاثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر مراكز تديرها في غانا ونيجيريا

وفي اليوم التالي، دعا خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الأمريكيين، في رسالة بشأن الاتحاد الأوروبي، إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وفي تحقيق آخر لـ CNN ادعي تدخل روسيا المزعوم في العملية الانتخابية الأمريكية المقبلة

وقالت زاخروفا: كما ترون، فقد انتهينا من ذلك كله في الوقت الحالي، والآن يقولون عن بعض الهياكل الروسية التي يُزعم أنها تستخدم منظمات غير حكومية في جمهورية غانا مسجلة في دولة أجنبية - لتوظيف متصيدون غامضين لزرع الخلاف بين الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة. 

وأضافت مديرة قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أنه لم يكن أول "تقرير زائف" حول هذا الموضوع ، بل كان من أكثر التقارير جاذبية.

ووصفت المتحدثة التقارير الامريكية المنشورة بأنها "خدع استفزازية" لها غرضها ويتم تمويلها بسخاء من قبل أولئك الذين يطلبونها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

68 % من الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز ترامب في نوفمبر

جو بايدن يفوز بولاية ماساتشوستس في تمهيدية الحزب الديمقراطي

ترشيحاتنا

شاهد .. كردون أمنى حول ناهيا بعد تسرب أهالي المعتمدية من العزل

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

مصر والسودان تتمسكان بمسار واشنطن في ملء وتشغيل سد النهضة

وزير التعليم العالي: حصلنا على علاج لكورونا وفي طريقه لمصر من اليابان

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة