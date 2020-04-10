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حوادث

نشر خدمات بمحيط التحويلات المرورية على الطريق الدائري

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن نشر خدمات مرورية بمحيط منطقة أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من تقاطع محور سعد الدين الشاذلي وحتى تقاطع طريق إسكندرية الزراعي.

كما قالت الادارة ان غرفة العمليات تجرى مراقبة دورية لمحيط مناطق الاعمال للتدخل حال حدوث تكدسات او كثافات مرورية.

وشرحت الإدارة برئاسة اللواء علاء الدين متولي مدير الإدارة العامة للمرور أن التحويلات عبارة عن:

على القادم من أعلى كوبري السويس ومتجه إلى مدخل محور سعد الدين الشاذلي (اتجاه طريق الاسماعيلية ومدينة العبور، السير بالطريق الدائري الداعم ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الدائري الداعم إلى الطريق الدائري الرئيسي (أول مخرج من الرئيسي للداعم بعد أعلى السويس، واستكمال السير بالطريق الدائري الرئيسي حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثم الدوران من دوران احمد جلال (بعد مسافة ۷۰۰ متر) والعودة باتجاه أعلى كوبري السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور).

والقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور متجه إلى أعلى الطريق الدائري اتجاه نفق السلام السير بمحور سعد الدين الشاذلي ثم سلوك نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى كوبري السويس والسير بالطريق الدائري الرئيسي ثم الدوران من الدوران الفردي بعد مسافة ٣٠ مترا والعودة مرة أخرى على الطريق الدائري الرئيسي اتجاه نفق السلام.

وقالت الإدارة إن مدة تنفيذ الأعمال شهرين والتحويلات المرورية خلال تلك الفترة على مدار اليوم الكامل.
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