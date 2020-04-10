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سيارات

ما وظيفة الكوبلن وكيفية الحفاظ عليه من التلف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

للكبالن وظيفة مهمة ،وهي نقل الحركة من صندوق التروس إلى عجلات السيارة لانها تعتبر من الاجزاء المهمة في السيارات ويجب المحافظة عليها .

ويجب أن يعرف السائق طرق التعامل معها لتدوم مدة اطول معه اما صعوبة عمل الكبالن فهي تكمن في العجلات الامامية للسيارة  ،ومن أهم مميزات الكوبلن في السيارة هي انه يعطي السيارة سرعة انطلاقة جيدة .

وفي هذا التقرير نرصد أهم عيوب الكبالن والتي تخفي على الكثير من مالكي السيارات .

سماع صوت طقطقة صادرة منه ويحدث هذا دائما عند تلفه فقد تتوقف السيارة عن نقل الحركة بسبب تلف الكوبلن فمن الضروري فحص الكوبلن قبل أن يصل إلى هذه المرحلة .

اما بالنسبة لطرق المحافظة عليه فتبع الإرشادات التالية :

1- تجنب السياقة المتهورة عند القيادة

2- القيام بفحص دوري للكبالن في السيارات والكشف عليها ، مع ملاحظة أي تسرب للشحم الموجود داخلها

3- من الأفضل تغيير الكوبلن عند تلفها ، وتجنب اصلاحها اذا كان مستوى التلف عالي

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