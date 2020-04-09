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سيارات

ما سبب وجود القضبان فوق سقف السيارات الكروس أوفر؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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أماني نوار

هناك الكثير من التساؤلات من مالكي سيارات فئة الكروس أوفر عن سبب وجود قضبان فوق سقف مركباتهم وهل لها أهمية  ووظيفة.


السبب الرئيسي في وجود هذه القضبان هو تثبيت الأمتعة أو حمل الأشياء التي لا يوجد بها حقيبة مع اختلاف نوع القضبان بالتحديد.


فإذا كانت القضبان على شكل حرف سي مقلوب  مع وجود فراغ بينها وبين السقف فهي تستخدم في تثبيت الحقائب أو حمل الدراجات الهوائية .


ويمكن استخدام هذه القضبان لحمل  المعدات الرياضية بكافة أنواعها وذلك بعد التثبيت بشكل صحيح كما يستخدمها البعض في أغراض التخييم عن طريقة ربط حبال الخيمة وخاصة في حالة رغبة الجلوس تحتها في الصيف .


ويعتبر وجود قضبان فوق السيارة خيارا هاما يعطي لراكبها فرصة لاستخدامها بأشكال مختلفة وربما يمكنه ابتكار استخدامات أخرى  خاصة، وأن هناك الكثيرين يقومون بتعديل السيارات لكي يقوموا بابتكارات مختلفة .


وتعتبر سيارة الكروس أوفر من أفضل السيارات التي لاقت  إقبالا كبيرا على الشراء خاصة من العائلات .

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