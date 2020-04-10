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اقتصاد

شاهد.. مصر تشارك في مؤتمر أوبك+ الطارئ لضبط سوق النفط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:00 ص
وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الإجتماع
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مايكل عياد
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك "أوبك+" عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشى فيروس كورونا فى دول العالم .

وجاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول  الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو  .

وأشار الملا إلى أهمية الاجتماع الوزارى فى هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك + ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمى بما ينعكس إيجابًا على أطراف العلاقة التى تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية .
شاهد.. مصر تشارك في مؤتمر أوبك+ الطارئ لضبط سوق النفط
شاهد.. مصر تشارك في مؤتمر أوبك+ الطارئ لضبط سوق النفط
شاهد.. مصر تشارك في مؤتمر أوبك+ الطارئ لضبط سوق النفط
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