الداخلية حائط الصد لضبط جرائم الغش والاحتكار.. القبض على 3 سيدات يصنعن كمامات مغشوشة بأسيوط.. ضبط قضيتي اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة.. وإحباط محاولة تهريب 20 مليون عبوة شماريخ

إحباط محاولة تهريب 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية بميناء الإسكندرية

حملات تموينة مكبرة على أعلى مستوى لضبط جرائم الغش خلال 24 ساعة





شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار الساعات الماضية حيث أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية تهريب ما يقرب من 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالى 22 طن تقريبًا .

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (ورق دوبلكس) داخل إحدى الحاويات ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 20,000,000 عشرون مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالى 22 طن تقريبًا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة بالقليوبية مُحملة بكمية كبيرة من القفازات الطبية المعقمة لحجبها وتخزينها بأحد المخازن بدائرة قسم شرطة الخانكة للاتجار فيها.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (قائد سيارة نقل) بحيازة كمية من البضائع (قفازات طبية معقمة) على متن السيارة والتوجه بها إلى منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لتخزينها بأحد المخازن للإتجار فيها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها (سائق) وبرفقته (موظف بشركة منتجات للرعاية الصحية – المسئول عن البضائع المشار إليها) وبالفحص تبين أن البضائع الموجودة بالسيارة عبارة عن (957 كرتونة قفازات بداخل كل كرتونة عدد 10 علب وبداخل كل علبه 100 قفاز طبى.

وبمواجهتهما قررا بأن المضبوطات خاصة بشركة عمل الموظف المذكور وأنهما كانا متوجهان لأحد المخازن بدائرة مركز شرطة الخانكة لتوزيع المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة" .

وتم ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى و ضبط قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة.

وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مصنع بدون ترخيص بأسيوط لتصنيع الكمامة الطبية الغير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الجهات المعنية بأسيوط من ضبط ( ثلاث سيدات ، مقيمين بدائرة المركز) أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية (بدون ترخيص) وغير مطابقة للمواصفات الطبية ، وذلك بمنزل إحداهن.

وتم ضبط (3 ماكينات خياطة وسرفلة تستخدم فى عملية التصنيع – عدد 4000 كمامة جاهزة للتداول – عدد 500 قطعة من الأقمشة المعدة للتصنيع – كمية من الأساتيك) وبمواجهتهن إعترفوا بحيازتهن للمضبوطات بقصد الإتجار والبيع للجمهور نظيرً لمقابل مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما شنت شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى خلال 24 ساعة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى" – 1490 عبوة "كحول") بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، كما تم ضبط رئيس قسم الحسابات بشركة مستلزمات طبية وقائد سيارة حال استقلالهما السيارة قيادة الثانى بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) والمحملة بعدد (957000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى طبى") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وفي الزقازيق تمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (2750 قطعة "جوانتى طبى – كمامة" – 200 عبوة "كحول إيثيلى") مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (بمحافظة الشرقية) لحيازته (1400 قطعة "جوانتى طبى – كمامة" – 50 عبوة "كحول إيثيلى") مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وفي القليوبية تمكنت الأجهزة التموينية من ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى (1050 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) بيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (141750) جنيهًا تقريبًا.