لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

ربما تجمعنا أقدارنا .. ذات يوم بعد ما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله .. وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته .. لا تقل شئنا فإن الحظَّ شاء