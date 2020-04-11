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اقتصاد

662 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 11/أبريل/2020 - 05:31 ص
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي  نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 % والعرب على 6.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.


وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26.4 %و سجل العرب 8.8 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4253 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1297 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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