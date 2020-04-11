662 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 % والعرب على 6.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.









وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.







