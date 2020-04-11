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رياضة

خاص.. حفيظ دراجي: كأس العالم في قطر ستتأثر بـ كورونا.. وأمم إفريقيا في خطر

السبت 11/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الشهير بقنوات "بي إن سبورتس"، أن تحضيرات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ستتأثر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال "دراجي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه إذا استمر الفيروس لمدة شهرين أو 3، فإن التأثيرات ستصل إلى كل المنافسات، مضيفا "رأينا تأجيل أولمبياد طوكيو وكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا، كما أن كأس الأمم الإفريقية 2021 في خطر بسبب فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الشيء الذي من الممكن أن يتأثر هو التحضيرات والمرافق التي كان يتم إنجازها، لأن إيقاف كل شيء لمدة 3 أو 4 أشهر سيؤثر بشكل أكيد على تلك المرافق والملاعب.

وأعرب عن اعتقاده أنه سيتم تكاتف كبير في المجهودات مع قطر بقيادة الفيفا من أجل إسراع ما لم يتم إنجازه بسبب فيروس كورونا، لكن من السابق أيضا الحديث عن أي تأجيل بطولات أخرى في العامين القادمين.
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