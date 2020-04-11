ساندي قاسم لاعبة يد الزمالك لـ صدى البلد: إيقاف النشاط الرياضي قرار صائب.. أحمد الأحمر مثلي الأعلى.. وهذه رسالتي لجماهيرالأبيض (حوار)

ساندي قاسم إبراهيم، أبرز نجمات كرة اليد سيدات بنادي الزمالك، مواليد٢٠٠٠، تدرس بالصف الثاني كلية تربية رياضية جامعة حلوان، وشاركت في العديد من البطولات على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى.





التقى موقع "صدى البلد" بها وكان له معها هذا الحوار:





لماذا اخترتِ لعبة الكرة اليد؟

اخترتها بسبب أنها لعبة جماعية وبها تعاون، وأحب هذا، وأيضا أحببتها منذ الصغر لأن والدتي ووالدي وخالتي وأخي الكبير كانوا يمارسون اللعبة.





كيف كانت البداية؟

البداية كانت بنادي الزمالك وكان عمري ثلاث سنوات ونصف، وكنت أشاهد والدتي وهي تلعب وأحببت اللعبة.





من مثلك الأعلى في لعبة اليد؟

كابتن أحمد الأحمر.





من الذي شجعك على الاستمرار في لعبة الكرة اليد؟

والدتي ووالدي وأخي وخالتي.







ما هو تعليقك على توقف النشاط الرياضي حاليا بمصر؟

هو قرار صحيح من أجل مصلحة الجميع لأن فيروس كورونا ينتشر بسرعة ويجب تحجيمه حتى تستطيع الدولة السيطرة عليه ويجب اتباع جميع التعليمات سواء الطبية أو تعليمات الحظر من أجل سلامة الجميع.





ما رأيك في الجهاز الفني الحالي لفريق كرة اليد سيدات؟

شهادتي مجروحة، لأن المدير الفني هو والدي ولكن يشهد الجميع أنه أب قبل أن يكون مدربا للجميع ويسعى دائما إلى نجاح الفريق وتقدمه، والجميع لاحظ منذ تكوين الفريق من شهور وهو يحقق نتائج جيدة جدا من أجل اسم الزمالك الكبير.





من أفضل لاعبات بالفريق حاليا؟

سهيلة خالد وبسمة مدحت وآلاء عبدالحميد وتقوى علاء ونورهان علي .





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن اليد؟



هوايتي المفضلة الرسم والقراءة.





هل تجدين الدعم الكافي من مجلس إدارة نادي الزمالك؟

نعم نجد الدعم الكافي المعنوي والمادي.







ماذا يحتاج الفريق بعد عودة النشاط الرياضي؟

نحتاج زيادة في التدريبات البدنية وفترة إعداد قوية وخوض بعض المباريات الودية استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة البشاميل.





من نجمتك المفضلة؟

حنان ترك.





من مطربك ومطربتك المفضلان؟

عامر منيب، ومنير، وأصالة.





من أفضل فريق من وجهة نظرك بعد الزمالك؟

الزمالك ثم فريق الشمس، وخارج مصر المجر.







ما رسالتك لجمهور الزمالك؟

أحب أن أقول لهم إن السبب وراء لعبي بكل هذا الحماس هو وجودهم خلف الفريق، وإن الزمالك كيان كبير وله جمهور كبير ويدعم الفريق مهما كانت النتيجة، وأعدهم ببذل كل طاقتنا بعد عودة النشاط الرياضي من أجل تحقيق الفوز وأطالبهم بالبقاء في المنزل واتباع التعليمات حفاظا على سلامتهم.





ما رسالتك للاعبات فريقك خلال فترة الحظر الحالية بسبب فيروس كورونا؟

رسالتي هي خوض بعض التدريبات بالمنزل يوميا، وبالفعل يقوم الجهاز الفني بمتابعة لاعبات الفريق يوميا للوقوف على أداء التدريبات التي تم وضعها خلال فترة الراحة الحالية.





ما رسالتك لمجلس إدارة نادي الزمالك؟

أحب أن أشكر المجلس الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور على كل الدعم الحالي والاهتمام بجميع الفرق الرياضية المختلفة.





ما طموحك خلال الفترة المقبلة؟

عند استئناف الدوري مرة أخرى أتمنى الفوز بالكأس وتحقيق مستوي جيد بالدوري.



