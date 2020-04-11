قائد الاتحاد السعودي يقترب من الرحيل





وأشارت تقارير صحفية إلى عدم وجود نية لدى نادي الاتحاد بالتجديد لكريم الأحمدي خلال الفترة القادمة حيث ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم وفسرت بعض المصادر المقربة أن الاتحاد يريد أن يدعم الفريق بلاعبين شباب خلال الفترة القادمة حسب رؤية المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي.





وذكرت صحيفة المنتخب "المغربية" أن الأحمدي يمتلك عرضين من ناديي فينورد روتردام وتفينتي أنشخيده للأنتقال لأحدها خلال الموسم المقبل ، وما زال الأحمد لم يحسم قراره حتى الأن سواء بالعودة للدوري الهولندي أو انتظار عرض التجديد مع ناديه السعودي.





يذكر أن الأحمدي قد أنتقل إلى صفوف نادي الاتحاد بصيف عام 2018 وشارك منذ ذلك الوقت مع العالمي في 49 مباراة في كافة البطولات.

اقترب لاعب نادي الاتحاد السعودي كريم الأحمدي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تلقيه عروض من الدوري الهولندي للعودة إليه خلال الفترة المقبلة.