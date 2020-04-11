العثور على جثة سائق متغيب منذ أسبوع بجوار ترعة بكفر شكر

عثر أهالي قرية كفر الشهاوي بمدينة كفر شكر على جثة سائق توك توك بجوار ترعة داخل القرية بعد تغيبه عن المنزل منذ الأسبوع الماضي جرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب يدعى "أحمد . ع" 32 سنة سائق توك توك مقيم بقرية كفر الشهاوي بمدينة كفر شكر بعد اختفائه عن المنزل منذ الأسبوع الماضي غريق بجوار ترعة بالقرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ حيث جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة داخل القرية ونقل الجثة إلى المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتولت النيابة العامة التحقيق.