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محافظات

بنى لهم مسجدا وتبرع للفقراء.. تفاصيل مثيرة عن زوج طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:31 م
أهالي قرية الطبيبة
أهالي قرية الطبيبة المتوفاه
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همت الحسينى
لم يبخل يوما على اهل  قريته منذ ان عمل طبيبا وكرس اعماله الخيرية لأهل قريته، وهو بالفعل طبيا وانسانا الى اقصى درجة.

الدكتور محمد الهندواى الطبيب الانسان و زوج الفقيدة الطبيبة المحبوبة من الجميع والتى كانت لا تتقاضى اجرا من اهل القرية عندما كانوا يذهبون لمعملها ، كان يقف مع كل محتاج وفقير فى القرية تبرع كثيرا لفقراء وايتام ومساكين..لم يمن عليهم يوما ولكن ما حدث من أهل القرية آلمه كثيرا عندما رفضوا دفن زوجته بسبب كورونا .

تقول الحاجة هدى محمد من اهالى شبرا البهو بالدقهلية  " انا معرفش الناس هنا جرى ليهم ايه يا جماعة والله الدكتور محمد خيره على البلد بنى ٤ مقابر فى البلد وعمره ما اتأخر فى مساعدة حد، كان لما بينزل البلد وزوجته ، ترحاب وتحية واحسن استقبال ايه جرى ياناس معقولة اللى اعترضوا دول هم رجالة البلد اهل النخوة معقولة".

فيما قال محمد عبدالحميد من اهالى القرية أن لم يكن بتوقع ما حدث قائلا:" مستغرب رفض الأهالى دفن الدكتورة سونيا نسيم ، الدكتور محمد له فضل على الناس بني مسجد لأهالى البهو".

وتايع قائلا:" ده لو حد غريب برضه مكنش ينفع يتعمل معاه كده، احنا بلد النخوه تقوموا تجازوا الدكتور محمد عن اللى عمله ليكم بكده، كورونا وعدوى وحجج ده كلام برضه يخليكم تعملوا ده دى كتير قالوا مش بينقل عدوى من الموتى ليه كده ده اكرام الميت دفنه".

وكانت قوة أمنية مع فريق الحجر الصحى بالدقهلية لدفن جثمان طبيبة وتدعى س. ع ع والتى توفت أثناء علاجها بالحجر الصحي بالإسماعيلية عقب تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر هى وأفراد أسرتها حيث تم شفاؤهم جميعا عدا هى.

ورفض اهالى القرية دفنها واشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقبرة الا ان الامن اطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان واطفاء النيران.

يذكر ان مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا  اكدوا للاهالى انه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي مازالوا  رافضين دفنها مشيرين الى انها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج ايضا اهالى  قرية شبرا البهو فريك الملاصقه لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم .

يذكر ان عدد الحالات الايجابية بالدقهلية قد وصلت الى ٢٢ توفى منهم خمسة حتى الآن.

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