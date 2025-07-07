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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قمة بريكس وتدعو لتدخل دولي لوقف العدوان على غزة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية، قالت نرحب بالبيان الختامي لقمة بريكس وما تضمنه من مواقف بشأن القضية الفلسطينية، ونثمن دعوة قمة بريكس إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.


وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لإلزام الاحتلال وقف عدوانه وحرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، ونؤكد ضرورة فتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.


وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، أن عمليات الإسناد لقطاع غزة ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع.

وقال المسؤول الحوثي، في تصريحات صحفية: "العدوان الصهيوني لم ولن يتمكن من إيقاف الضربات اليمنية التي تطال عمقه".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد،  إنه هاجم أهدافا تابعة لجماعة الحوثي في موانئ الحديدة و نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة جوية استهدفت سفينة الشحن "غلاكسي ليدر"، التي كانت محتجزة منذ عام 2023 من قِبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، إن «جالاكسي ليدر» سفينة إسرائيلية، وإنهم اقتادوها من مياه البحر الأحمر إلى الحديدة في إطار حملة لمنع السفن التجارية من الذهاب إلى إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة.

وقالت إسرائيل، إنها مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان. وتعد هذه العملية تطورا لافتا ضمن التصعيد العسكري المرتبط بالتوترات الإقليمية في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

القاهرة الإخبارية الخارجية الفلسطينية فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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