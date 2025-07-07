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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل افتتاح الدورة العشرين من معرض الإسكندرية للكتاب.. اليوم

أحمد زايد
أحمد زايد
البهى عمرو

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات الدورة العشرين من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر على مدار 15 يومًا، والذي يجمع بين بيع الكتب والأنشطة الفكرية والفنية المتنوعة.

كشف أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير على قناة "صدى البلد"، عن تفاصيل الدورة الجديدة وما يميزها هذا العام.

كما أوضح، أن المعرض هذا العام لا يقتصر على كونه منفذًا لبيع الكتب، بل هو مهرجان ثقافي متكامل، حيث يشارك فيه 79 ناشرًا من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى برنامج ثقافي حافل.

وقال أحمد زايد: "المعرض هذا العام يقدم أكثر من 215 فعالية ثقافية يشارك فيها نحو 900 شخصية من مصر والوطن العربي، هذه الفعاليات تشمل محاضرات لمناقشة قضايا عامة، وحفلات توقيع وعروض للكتب الجديدة، وأمسيات شعرية وأدبية، بالإضافة إلى لقاءات مخصصة للشباب".

وتابع: "هذه السنة الأولى التي نختار فيها شخصية للمعرض، اخترنا الأستاذ محمد بن عيسى لأنه قامة ثقافية عربية مرموقة وكان عضواً في مجلس أمناء المكتبة. سنحتفي به من خلال ندوة كبيرة عنه، وأصدرنا كتيبًا خاصًا به، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي مطور عن مسيرته".

وأكد أن المعرض هذا العام يضم جناحًا كبيرًا يحاكي "سور الأزبكية" الشهير، والذي يوفر كتبًا قديمة ونادرة بأسعار مخفضة تبدأ من 10 و15 جنيهًا، مما يتيح للجميع فرصة اقتناء كنوز معرفية بتكلفة رمزية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ صباح البلد صدى البلد مدير مكتبة الإسكندرية

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