صادرة عن مكتبة الإسكندرية.. مبدعون وساسة وصحفيون في عدد «ذاكرة مصر»

صدر العدد السادس والخمسون من مجلة "ذاكرة مصر" التي تصدرها مكتبة الإسكندرية، ويحوي بين جنباته عددًا من الشخصيات البارزة في شتي المجالات، فضلًا عن موضوعات أخرى. وسوف تُعرض المجلة في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في الفترة من 7- 21 يوليو الجاري.

افتتح العدد الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بحديث عن أستاذة علم الاجتماع الراحلة الدكتورة علياء شكري، واصفًا إياها بأنها نموذج العلم المطمئن، وشمل العدد ملفًا خاصًا عن الكاتب والسياسي البارز صلاح عيسي، شمل أوراقه التي قامت مكتبة الإسكندرية قامت بتوثيقها ضمن مشروع "ذاكرة مصر"، ودُشن في شهر ديسمبر الماضي، فضلًا عن تناول عدد من الشخصيات البارزة في شتي المجالات مثل الدكتور صوفي أبو طالب في ذكرى مئوية ميلاده، واللواء مصطفي كامل، والصحفي مصطفي شردي، والصحفية أمينة السعيد، والروائي فتحي غانم، والفنان آدم حنان، والفنان توفيق الدقن، والناقد د. علي الراعي، كما شمل العدد مقالا عن الكرة المصرية في مائة عام، إلى جانب جولة ثقافية في إقليم البرلس درة الشمال المصري.

شارك في العدد عدد من الكُتاب والباحثين هم: سيد محمود، وعلاء عبد الهادي، وياسر أيوب، وإيمان رسلان، ود. حسين عبد البصير، وزينب عبد الرزاق، ورشدي الدقن، ود. عمرو مصطفي شلبي، وأحمد سليم عوض، وإخلاص عطا الله، وأحمد حسن، ومحمد مطش.

يُذكر أن مجلة "ذاكرة مصر" تصدر ربع سنوية، وتقدم نموذجًا في الكتابة التاريخية للجمهور العام، وصدر لها عدد من الأعداد المتميزة خلال الفترة الماضية، جعلها من أكثر الإصدارات إقبالًا عليها في معارض الكتاب داخل وخارج مصر.

يرأس تحرير المجلة د. سامح فوزي، وتتولي الباحثة إيمان الخطيب سكرتارية التحرير.

