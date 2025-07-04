علي الحجار يزور متحف مكتبة الإسكندرية برفقة أسرته .. ويوجّه رسالة لجمهوره

نشر الفنان علي الحجار صورة له برفقة أسرته داخل مكتبة الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كشف عن زيارته للمتحف التابع للمكتبة لأول مرة، رغم مشاركاته الفنية المتكررة على مسارحها على مدار أكثر من عشر سنوات.

وقال الحجار في تعليقه على الصورة: "بعد حفلتنا الأخيرة في مكتبة الإسكندرية، اللي شرفنا فيها جمهور إسكندرية الراقي والسميع بعدد كبير جدًا، اقترحت زوجتي هدى – كالعادة – إننا نزور متحف المكتبة، خصوصًا إنها كانت بتحلم بده من زمان".

وأضاف: "رغم إنني باجي للمكتبة من سنين طويلة علشان أحيي حفلات، لكن دي كانت المرة الأولى اللي أدخل فيها المتحف، وهناك اتفاجئنا كلنا بحاجات مذهلة فعلاً، مش بس كتب أو معارض فنية... شفنا مخطوطات نادرة، وأول نسخة طباعة غريبة الشكل اشتراها الخديوي محمد علي لمصر، بالإضافة إلى لوحات لفنانين سكندريين معروفين، ومومياوات غير تقليدية، ومعروضات متنوعة بعضها لا يمكن تصويره".

واختتم الحجار حديثه بدعوة جمهوره لزيارة متحف مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن التجربة "لا تُفوّت".