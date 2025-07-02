"حاسس اننا مع بعض من يوم ما اتولدنا" علي الحجار يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان علي الحجار، بعيد زواجه الـ 23 بالإسكندرية، معبرا عن حبه وارتباطه بزوجته.

ونشر الحجار صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها: "ياإسكندرية والحب تاني وتالت ورابع، وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدي وبجد حاسس اننا مع بعض من يوم مااتولدنا".

علي الحجار يعلن تأجيل طرح ألبومه

وكان أعلن الفنان علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وكتب علي الحجار عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا: “نظرآً للظروف اللي بتمر بيها المنطقة حنأجل شوية طرح ألبوم شيء من كل شيء” ..

على الحجار

وفى شهر مايو الماضي ، أحيا الفنان علي الحجار احدث حفلاته فى ساقية الصاوي .

وفي وقت لاحق، وضمن أنشطة وزارة الثقافة، احتفت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالموسيقار فريد الأطرش خلال الأمسية الخامسة من عروض المشروع الفني "100 سنة غنا"، المُقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، والتي كانت كاملة العدد. وقد استضافت الأمسية المطربين الشباب: أميرة أحمد، ياسمين علي، وفتحي ناصر، وأخرجها مهدي السيد، وكتب السيناريو الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

كما شارك في التوزيع الموسيقي كلٌّ من: شادي مؤنس، أحمد صالح، أحمد شعتوت، أحمد علي الحجار، ويوسف صادق. وكان تصميم الديكور من تنفيذ محمد الغرباوي، والإضاءة من ياسر شعلان، والجرافيك من محمد عبد الرازق، وتصميم الرقصات من رجوي حامد.

جدير بالذكر أن المشروع الفني "100 سنة غنا" يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطورهما خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة. ويجمع العرض بين الغناء والدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع. كما يهدف إلى منح الفرصة للشباب الموهوبين للتعبير عن أنفسهم، وإلقاء الضوء عليهم، وإبراز إمكانياتهم الفنية.