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سيارات

خطوات مهمة لتزيد من عزم وسرعة السيارة

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:01 ص
خطوات هامة لتزيد
خطوات هامة لتزيد من عزم وسرعة السيارة
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اشرف عطية
جميعا نحب أن تكون سياراتنا دائما في أفضل حال ويوجد منا من يحب التسارع وأن يقود سيارته بسرعة في بعض الأحيان.. وفي هذا السياق نطرح عليك بعض النصائح التي تزيد من سرعة و عزم سيارتك.
 

1- نظف الرشاشات بشكل دوري لضمان أفضل ضخ للوقود.

2- تغيير فلتر الهواء يعيد الحياة لمحرك السيارة ويجعله قادرا علي التسارع بشكل أفضل.

3- تغيير البوجيهات له عامل كبير وأساسي في تسارع السيارة.

4- تغيير البطارية كل سنتين يزيد من عزم السيارة.

5- تعبئة سيارتك بوقود 95 يزيد من تسارعها بنسبة كبيرة تفوق 20 %.

6- تغيير فلتر البنزين يجعل المحرك يتسارع ببراعة لأنه أوقات كثيرة يكون شوائب ويعيق وصول الوقود للمحرك مما يجعله يعمل ببطء.

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