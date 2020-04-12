خطوات مهمة لتزيد من عزم وسرعة السيارة

1- نظف الرشاشات بشكل دوري لضمان أفضل ضخ للوقود.



2- تغيير فلتر الهواء يعيد الحياة لمحرك السيارة ويجعله قادرا علي التسارع بشكل أفضل.



3- تغيير البوجيهات له عامل كبير وأساسي في تسارع السيارة.



4- تغيير البطارية كل سنتين يزيد من عزم السيارة.



5- تعبئة سيارتك بوقود 95 يزيد من تسارعها بنسبة كبيرة تفوق 20 %.



6- تغيير فلتر البنزين يجعل المحرك يتسارع ببراعة لأنه أوقات كثيرة يكون شوائب ويعيق وصول الوقود للمحرك مما يجعله يعمل ببطء.

