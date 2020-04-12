تعرف على أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة



يهتم محبو السيارات بالمحافظة علي سياراتهم و بقائها في حالة فنية جيدة دائما و لكن نجد في بعض السيارات بعض المشاكل التي تعوق عملها و لا نعلم ما هي الاسباب لوجود بعض المشاكل في السيارة و ابرز تلك المشاكل هي مشكلة تلف فلتر البنزين و هو جزء مهم جدا في السيارة لانه المسؤول عن تصفية الوقود الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والاوساخ و في هذا السياق نطرح عليكم اعراض تلف فلتر البنزين





اعراض تلف فلتر البنزين :







1- صعوبة تشغيل المحرك و لا يدور من اول مرة



2- توقف المحرك اثناء التشغيل فجاة و بدون مقدمات



3- بطء شديد في تسارع السيارة و علي المرتفعات



عند ظهر اي من الاعراض السابقة لا تتردد في زيارة الفني لفحص السيارة و الوقوف علي الحالة الفنية للمحرك و تغيير فلتر البنزين لتضمن وصول بنزين نظيف للمحرك لتطيل عمره.

