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سيارات

تعرف على أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:01 ص
اعراض تلف فلتر البنزين
اعراض تلف فلتر البنزين في السيارة
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اشرف عطية
يهتم محبو السيارات بالمحافظة علي سياراتهم و بقائها في حالة فنية جيدة دائما و لكن نجد في بعض السيارات بعض المشاكل التي تعوق عملها و لا نعلم ما هي الاسباب لوجود بعض المشاكل في السيارة و ابرز تلك المشاكل هي مشكلة تلف فلتر البنزين و هو جزء مهم جدا في السيارة لانه المسؤول عن تصفية الوقود الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والاوساخ و في هذا السياق نطرح عليكم اعراض تلف فلتر البنزين .

اعراض تلف فلتر البنزين :

1- صعوبة تشغيل المحرك و لا يدور من اول مرة

2- توقف المحرك اثناء التشغيل فجاة و بدون مقدمات

3- بطء شديد في تسارع السيارة و علي المرتفعات

عند ظهر اي من الاعراض السابقة لا تتردد في زيارة الفني لفحص السيارة و الوقوف علي الحالة الفنية للمحرك و تغيير فلتر البنزين لتضمن وصول بنزين نظيف للمحرك لتطيل عمره. 

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