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رياضة

عماد السيد: الزمالك يعيش طفرة في عهد مرتضى منصور.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أثنى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، على الدور الذي يلعبه مرتضى منصور في رئاسة النادي الأبيض.

وقال عماد خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" النادي الأبيض يعيش طفرة كبيرة في عهد مرتضى منصور".

وأضاف: "مرتضى منصور يوفر كل احتياجات النادي واللاعبين والأجهزة الفنية في الزمالك ولن أنسى ما قدمه من مجهود كبير خلال مشوار الفريق بالكونفدرالية في النسخة الماضية وتوفيره طائرة خاصة في كل مباراة خارج مصر".

وسبق لعماد السيد اللعب في صفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي إنبي، قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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