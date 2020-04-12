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اقتصاد

رغم اتفاق النفط.. البورصة السعودية تهبط 1.26 بالمئة

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:00 م
السعودية
السعودية
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وكالات
هبط المؤشر العام للبورصة السعودية 1.26 بالمئة، في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج.

ويقضي اتفاق (أوبك+) بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية يونيو 2020، منها 400 ألف برميل حصة المكسيك من الخفض، وهو رقم ترفضه الأخيرة.

وبحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022.

وجاء تراجع الأسهم السعودية اليوم، بضغط من الشركات القيادية خاصة “أرامكو السعودية” التي تراجع سهمها 1.4 بالمئة إلى 31.55 ريالا، دون سعر الاكتتاب (32 ريالا).

كما تراجع سهم شركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 2.26 بالمئة؛ فيما هبط سهم “الأهلي”، أكبر بنوك البلاد، 1.63 بالمئة، ونزل “مصرف الراجحي”، أكثر الشركات وزنا في السوق، 1.08 بالمئة.

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