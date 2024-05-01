حرس الحدود السعودي يحبط تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش للبلاد

أعلنت القوات المسلحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود أحبطت تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، فقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الجهات الأمنية تهيب المواطنين بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.