تهم فساد.. النزاهة السعودية تعلن القبض على 268 شخصا في 7 وزارات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الأربعاء، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبهاً به.

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها عل منصة إكس، إنه من ضمن المشتبه بهم موظفون من وزارات الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة السعودية، أنه جرى إيقاف 166 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.

ولفتت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.