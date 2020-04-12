مدرب حراس المدينة المنورة بالأقصر يتحدث عن رحلة تعافيه من كورونا

تحدث وليد عبدالله ، مدرب حراس مرمى نادي المدينة المنورة، أحد أندية الدرجة الثالثة بمحافظة الأقصر، والمتعافي من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل رحلة علاجه بمستشفى الحجر الصحي بإسنا.









وقال وليد عبد الله، إنه شعر بآلام وأعراض البرد الطبيعي وذهب للطبيب، ولكن لم تتحسن الحالة بل ازدادت سوءا، وشعر بصعوبة في التنفس، ليتم تحويله للمستشفى، وبأخذ عينة وتحليلها تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.







وتابع: "قضيت بمستشفى العزل عدة أسابيع ليعلن بعدها مسئولو مستشفى الحجر الصحي بإسنا، إمكانية خروجى وذلك بعدما تحولت نتيجة التحاليل إلى سلبية أثناء فترة العزل، والتعافي والتماثل للشفاء.





