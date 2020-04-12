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رياضة

مدرب حراس المدينة المنورة بالأقصر يتحدث عن رحلة تعافيه من كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:59 م
وليد عبدالله
وليد عبدالله
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رباب الهواري
تحدث وليد عبدالله ، مدرب حراس مرمى نادي المدينة المنورة، أحد أندية الدرجة الثالثة بمحافظة الأقصر، والمتعافي من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل رحلة علاجه بمستشفى الحجر الصحي بإسنا.


وقال وليد عبد الله، إنه شعر بآلام وأعراض البرد الطبيعي وذهب للطبيب، ولكن لم تتحسن الحالة بل ازدادت سوءا، وشعر بصعوبة في التنفس، ليتم تحويله للمستشفى، وبأخذ عينة وتحليلها تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.


وتابع: "قضيت بمستشفى العزل عدة أسابيع ليعلن بعدها مسئولو مستشفى الحجر الصحي بإسنا، إمكانية خروجى وذلك بعدما تحولت نتيجة التحاليل إلى سلبية أثناء فترة العزل، والتعافي والتماثل للشفاء.


واختتم وليد عبد الله حديثه بتوجيه الشكر لوزارة الصحة بصفة خاصة، وللدولة بصفة عامة على المجهود الكبير الذي قاموا ببذله تجاهه خلال فترة مرضه.
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