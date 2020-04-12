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حوادث

العثور على جثة عامل مقتولا ومكبل الأيدي في ظروف غامضة بكفر شكر

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:01 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمزرعة مقتولا ومكبل الأيدي من الخلف وتجري فحصا لعلاقات المجني عليه وتستجوب أهله والشهود والمترددين علي مسكنة وعمله.


تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا يفيد العثور على جثة "م.ج.س.ب" عامل في مزرعة مقيم بمنطقة كفر الحبش بقرية برقطا دائرة مركز كفر شكر وسط منطقة ينمو فيها نبات الغاب على شاطئ نهر النيل ومكبل الأيدى من الخلف.


وانتقل المقدم إسماعيل خطاب للموقع وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم وتواصل أجهزة الأمن جهودها للوصول لمرتكبي الجريمة وملابساتها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكشفت التحريات الأولية أن علاقات المجني عليه طيبة مع الجميع ولا تربطه خلافات مع أحد وقررت النيابة عرض الجثة علي الطب الشرعي لتحديد ملابسات الواقعة وسبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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