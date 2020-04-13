حسن الشامي: شوقي غريب أخطأ في تجربته بالإنتاج الحربي.. وطاهر محمد أفضل لاعب في مصر

قال حسن الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه تقبل فكرة التوقيع إلى نادي الإنتاج الحربي، بسبب تولي شوقي غريب، مهمة المدير الفني للفريق العسكري.





وأكد الشامي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رغم حبي الكبير إلى شوقي غريب، ولكن التجربة لم تكن موفقة بسبب أنه أخطأ في نقطة وحيدة، وهي الموافقة على رحيل عدد من نجوم الفريق في وقت من الأوقات وهو ما أديى إلى تراجع نتائج الفريق".





وتابع: "شوقي غريب أكثر المدربين نجاحًا في التعامل مع اللاعبين خارج الملعب وداخله وأتمنى العودة للعمل معه من جديد.



