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أخبار العالم

وصول 254 سعوديا من العالقين في بريطانيا إلى المملكة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:21 ص
الطيران السعودي
الطيران السعودي
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أ ش أ
وصل 254 مواطنا سعوديا إلى الرياض، اليوم الإثنين على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد السعوديين الراغبين في العودة ، في ظل تفشي جائحة "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19"، ولدى وصول الرحلة اتخذت هيئة الطيران إجراءات لنزول الركاب بطريقة مقننة لعدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، وتوفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص لجميع الركاب بالكاميرات الحرارية الإلزامية، وعند الاشتباه بوجود حالة تعزل عن باقي الركاب و من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة 1.5م بين موظف الجمارك والراكب.

فيما يتم توجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم، ثم نقلهم إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوما حسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس "كورونا".
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