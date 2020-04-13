بكراسي متباعدة.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة في دمياط

بدأت مكاتب البريد وبنك الائتمان الزراعى ،منذ الصباح ـ في استقبال العمالة غير المنتظمة بدمياط ،من المستحقين لصرف المنحة المخصصة لهم .







وتستمر عملية صرفة المنحة حتى يوم الخميس المقبل وذلك على مستوى مكاتب البريد وافرع البنك الزراعي، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور .





وقامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع عدد من الشباب المتطوعين ،فى تنظيم تواجد المواطنين امام مكاتب البريد المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة،حيث تم تجهيز خيم لحماية المواطنين من حرارة الشمس وتوفير عدد كبير من الكراسي متراصين على مسافات متباعدة في اطار الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما تواجد عدد من الشباب امام مكاتب البريد وداخلها لمساعدة كبار السن في الوصول الى الشباك لصرف المنحة.



من جانبها قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بدأت عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وأكدت المحافظ أنه تم توجيه الجهات المعنية بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى بأماكن انتظار للمستحقين للصرف واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه تتم مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لافتة إلى أنه تم أيضًا توفير متطوعين لتنظيم تلك العملية والتأكد من التزام المواطنين بالارشادات والإجراءات الوقائية.

وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، إذ سيكون نصها كالآتي: تحدد لكم يوم (...) الموافق (....) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد او فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له





