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أخبار العالم

تركيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت تركيا اليوم الاثنين، ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن بلاده سجلت 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 1296.

كما سجلت تركيا 4093 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 61.049.

وكان أردوغان أعلن فرض حظر تجول شامل لمدة يومين في البلاد.

وقال أردوغان تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة حول العالم، وأنها ستسمر في تقديم الدعم خلال الأيام القادمة، وذلك بعد الكشف عن إرسال أنقرة مساعدات طبية إلى إسرائيل.

وزعم أن تركيا  في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

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