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محافظات

غدا.. فصل الكهرباء عن 4 قرى لأعمال الصيانة بالوادي الجديد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:36 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي عن قرى بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه تقرر غدًا الثلاثاء فصل التيار الكهربائي عن ٤ قرى بمركز الخارجة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.


وأشار "الطماوي"، إلى أنه سيجري قطع الكهرباء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا لصيانة الخطوط ولوحات التغذية الرئيسية بقرى بورسعيد والخرطوم وشرق بولاق والثورة وذلك بهدف مواجهة الأحمال الكهربية وضمان انتظام التيار الكهربائي.


وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء تجرى صيانة دورية خلال هذه الأيام للوحات التغذية الرئيسية ومحولات الكهرباء بهدف مواجهة أحمال الصيف وضمان ثبات التيار والقضاء على الانقطاعات المتكررة.


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