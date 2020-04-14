عيار 21 يسجل 734 جنيها.. سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات الصباحية في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 عند مستوياتها القياسية التى بلغتها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.









وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 734 جنيها للجرام.









واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 835 جنيها للجرام.









فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 638 جنيها للجرام.







