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اقتصاد

عيار 21 يسجل 734 جنيها.. سعر الذهب اليوم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:30 ص
ذهب
ذهب
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امنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات الصباحية في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 عند مستوياتها القياسية التى بلغتها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.


وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 734 جنيها للجرام.


واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 835 جنيها للجرام.


فيما استقر الجرام عيار 18 ليسجل سعرا 638 جنيها للجرام.


وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعر 5872 جنيهًا.


وسجل سعر الأوقية 1694 دولارًا .


وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

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